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        Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı

        Trabzon'da, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 44 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 18:41 Güncelleme: 20.05.2025 - 18:41
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        Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı
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        Trabzon'da, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 44 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Ekipler, haklarında farklı suçlardan 3 ay ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 25 kişiyi yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından ceza ve infaz kurumuna teslim edildi, diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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