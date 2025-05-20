Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı

Hükümlüler, işlemlerin ardından ceza ve infaz kurumuna teslim edildi, diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ekipler, haklarında farklı suçlardan 3 ay ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 25 kişiyi yakaladı.

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