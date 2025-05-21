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        Sümela Manastırı'nın ziyaretçi sayısı yaz yoğunluğu başlamadan artışa geçti

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'nin önemli turizm rotalarından dünyaca ünlü Sümela Manastırı, yeni sezona yoğun başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 11:03 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:03
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        Sümela Manastırı'nın ziyaretçi sayısı yaz yoğunluğu başlamadan artışa geçti
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'nin önemli turizm rotalarından dünyaca ünlü Sümela Manastırı, yeni sezona yoğun başladı.

        Trabzon'un Maçka ilçesindeki Karadağ'ın Altındere Vadisi'nde 300 metre yükseklikte kayalar oyularak inşa edilen Sümela Manastırı, ziyaretçilerine doğa, tarih ve kültürü bir arada sunuyor.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan manastır, kültür ve doğa tutkunlarının Trabzon rehberinde ilk sıradaki yerini koruyor.

        Yeni turizm sezonunda her geçen gün ilginin arttığı Sümela Manastırı, ziyaretçilerine doğa gezisi, dağ bisikleti ve foto safari gibi farklı alternatifler de sunuyor.

        "Azize Varvara" olarak bilinen Aya Varvara Kilisesi ile de dikkati çeken manastır, bölgedeki tarih, kültür ve doğa turizmine önemli katkı sağlıyor.

        Altındere Vadisi'ne gelen ziyaretçiler, buradan minibüslere binerek manastıra ulaşacakları güzergahta yolculuk yapıyor.

        Ziyaretçiler, ormanlarla çevrili patika yolu yürüyerek manastıra ulaşıyor.

        Yaz yoğunluğu başlamadan manastırı, 2025 ocak-nisan döneminde 48 bin 466 kişi ziyaret etti.

        - "Bu yıl geçen yıldan daha fazla artış öngörüyoruz"

        Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, AA muhabirine, Sümela Manastırı'nın sadece Trabzon'un değil, ülkenin önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

        Manastırın doğa ile iç içe olan konumunun, tarihi dokusu ve eşsiz manzara bütünlüğüyle her dönem ilgi çektiğini belirten Erdoğan, yılın ilk 4 ayındaki 48 bin 466 ziyaretçi sayısının bu ilginin açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

        Erdoğan, Sümela Manastırı'nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığını anımsatarak, "Sümela Manastırı'na yerli ve yabancıların her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgisi var. Geçen yıla göre bir nebze daha önde olduğunu görüyoruz. Sümela Manastırı'nın bu yıl turizm sezonunda ziyaretçi anlamında daha yoğun ilgiyle karşılaşacağını umuyoruz." dedi.

        Manastırın ülke çeşitliliği olarak da ziyaretçi potansiyelinin her geçen gün arttığını vurgulayan Erdoğan, bu yıl geçen yıldan daha fazla bir artış öngördüklerini kaydetti.

        - "Özellikle hafta sonları çok yoğun talep var"

        13 yıldır tur rehberliği yapan Oğuzhan Emre Kandemir ise misafirlere Karadeniz'in güzelliklerini göstermeye çalıştıklarını söyledi.

        Ankara'dan gelen 46 kişilik ekibe rehberlik yaptığını anlatan Kandemir, "Bu bölgeye çok hayranlar. Özellikle bugün havanın çok güzel olması da onları etkiledi. Biz de üç saatlik sunumla Sümela Manastırı'nı yüreklerine kazımaya çalıştık." diye konuştu.

        Kandemir, yaz yoğunluğu başlamadan manastırın ziyaretçi sayısının artışa geçtiğini dile getirerek, "Geçen sene yaklaşık günlük 1600 kişinin ziyaret ettiği manastır bu sene rekor kırıyor. Ziyaretçi sayısı yaklaşık 6 binlere ulaştı. Özellikle hafta sonları çok yoğun talep var. Bu da bize sezonun çok güzel geçeceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Çok güzel, her yerinden gizli hazine çıkıyor"

        Eskişehir'den gelen Hülya Gedik de ilk defa Sümela Manastırı'nı ziyaret ettiğini belirterek, "Çok beğendik, gerçekten çok güzel. Tarihi, güzelliği beni çok etkiledi. Türkiye çapında çoğu yeri gezdim ama böyle bir doğa yok. Çok güzel, her yerinden gizli hazine çıkıyor." dedi.

        İstanbul'dan arkadaşları ile gezmeye gelen Ebru Kambur da uçaktan indikleri gibi Sümela Manastırı'na geldiklerini, manastırın tarihi dokusundan çok etkilendiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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