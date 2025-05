Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Trabzon'da bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, Filistin'e destek için yürüyüş yaptı.

Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden yürüyüşe başlayan grup üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak, Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Miraç Arslantürk, Gazze'nin sadece bir şehir değil, bir şuur, bir sancı, bir sabır, bir secde olduğunu söyledi.

Arslantürk, Gazze'de çocukların açlıktan öldüğünü dile getirerek, "21. yüzyılda, tüm dünyanın gözü önünde, bir çocuk sadece yemek yiyemediği için hayata gözlerini yumuyor. Bebekler, süt bulamadan son nefesini veriyor. Gençler, moloz yığınlarının arasında cansız çıkarılıyor. Kadınlar, parçalanmış evlerin duvarlarında çocuklarının adlarını fısıldıyor." dedi.

İsrail'in sadece Filistin'e değil, insanlığa savaş açtığını vurgulayan Arslantürk, şunları ifade etti:

"Bilsinler ki her kurşunları bizim öfkemizi büyütüyor. Her bombaları, bizim direnişimizi güçlendiriyor. Her şehit, bu ümmetin toprağına bir filiz gibi düşüyor. Mazlumun ahı yerde kalmaz. Senin kurduğun bu kanlı düzen bir gün başına yıkılacak. Senin uçakların, senin tankların, senin silahların bir gün susacak ama bizim dualarımız, bizim direnişimiz, bizim imanımız sonsuza dek konuşacak."

Grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.