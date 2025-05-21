Trabzon Valisi Yıldırım'dan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımına tebrik

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Elit A Ligi'nde Kayserispor'u 3-1 yenerek bitime 1 hafta kala 1 maç eksiğine rağmen şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Yıldırım, mesajında, 2024-2025 sezonunda Elit A Ligi'ni zirvede tamamlayarak şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nı gösterdiği üstün performans, azim ve kararlılıktan ötürü gönülden tebrik ettiğini belirtti.

Şampiyonluğun Türk futboluna da ilham olmasını temenni ettiğini vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Bu önemli başarıda emeği geçen tüm genç futbolcularımızı, teknik ekibi, kulüp yönetimini ve sizleri daima destekleyen Trabzonspor camiasını kutluyor, bu kıymetli başarının Türk futboluna ilham olmasını temenni ediyorum. Başarılarınızın artarak devam etmesini diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."