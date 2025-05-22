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        Of'ta TÜBİTAK Bilim Söyleşisi düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde TÜBİTAK Bilim Söyleşisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 16:48 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:51
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        Of'ta TÜBİTAK Bilim Söyleşisi düzenlendi
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        Trabzon'un Of ilçesinde TÜBİTAK Bilim Söyleşisi gerçekleştirildi.

        Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen programda, Trabzon Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahittin Kahveci, "Sağlıklı Beslenme" konusunda öğrencilere bilgi aktardı.

        Sağlıklı yaşamın en önemli unsurlarından birinin doğal beslenme olduğunu belirten Kahveci, "Stresten uzak, dengeli beslenme, iyi uyku her daim beden ve ruh sağlığınızı sağlıklı tutacaktır. Hazır gıdalar, asitli içecekler konusunda sağlığınız için dikkatli olun. Sizler ne kadar sağlıklı ve eğitimli olursanız, ülkemizin geleceği o kadar aydınlık olur." dedi.

        Söyleşi, Kahveci'nin öğrencilerin sorularını yanıtlamasıyla tamamlandı.

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