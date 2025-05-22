Of'ta TÜBİTAK Bilim Söyleşisi düzenlendi
Trabzon'un Of ilçesinde TÜBİTAK Bilim Söyleşisi gerçekleştirildi.
Trabzon'un Of ilçesinde TÜBİTAK Bilim Söyleşisi gerçekleştirildi.
Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen programda, Trabzon Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahittin Kahveci, "Sağlıklı Beslenme" konusunda öğrencilere bilgi aktardı.
Sağlıklı yaşamın en önemli unsurlarından birinin doğal beslenme olduğunu belirten Kahveci, "Stresten uzak, dengeli beslenme, iyi uyku her daim beden ve ruh sağlığınızı sağlıklı tutacaktır. Hazır gıdalar, asitli içecekler konusunda sağlığınız için dikkatli olun. Sizler ne kadar sağlıklı ve eğitimli olursanız, ülkemizin geleceği o kadar aydınlık olur." dedi.
Söyleşi, Kahveci'nin öğrencilerin sorularını yanıtlamasıyla tamamlandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.