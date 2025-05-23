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        Kanser taramasını 8 yıldır yaptıran öğretmen, dördüncü kontrolündeki erken teşhisle sağlığına kavuştu

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da yaşayan Matematik Öğretmeni Meral Yazıcı, meme kanseri olduğunu 8 yılda dört defa yaptırdığı kanser taramasının sonuncusunda öğrenerek, tedavisini erken teşhis sayesinde başarıyla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 12:32 Güncelleme: 23.05.2025 - 12:32
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        Kanser taramasını 8 yıldır yaptıran öğretmen, dördüncü kontrolündeki erken teşhisle sağlığına kavuştu
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        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da yaşayan Matematik Öğretmeni Meral Yazıcı, meme kanseri olduğunu 8 yılda dört defa yaptırdığı kanser taramasının sonuncusunda öğrenerek, tedavisini erken teşhis sayesinde başarıyla tamamladı.

        Mesleğini İstanbul'un ardından son 2 yıldır Trabzon'da sürdüren 48 yaşındaki Yazıcı, 2016'dan bu yana meme kanserine karşı rutin kontrollerini aksatmadan sürdürdü.

        Yaklaşık 1,5 yıl önce farklı tedavi için Ortahisar İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Fatih Sağlıklı Hayat Merkezi'ne giden Yazıcı, muayene odasının kapısındaki mamografi testine yönelik hazırlanan afişi fark etti.

        Daha önce üç kez yaptırdığı testin dördüncüsünü de yaptıran Yazıcı, meme kanseri olduğunu öğrendi.

        Yazıcı, erken teşhis sonrası başlayan kemoterapi ve ışın tedavisiyle sağlığına kavuştu.

        - "Çevremde beni tanıyan birçok kadın kontrole gitti"

        25 yıllık Matematik Öğretmeni Yazıcı, AA muhabirine, iki yılda bir mamografi çekimi yaptırarak meme kanserine karşı tedbir aldığını söyledi.

        Fatih Sağlıklı Hayat Merkezi'ne geldiğinde doktor odasının kapısındaki "ücretsiz ve randevusuz mamografi" afişini gördüğünü dile getiren Yazıcı, sıra beklemeden mamografi çektirdiğini belirtti.

        Yazıcı, sonuçların ardından kendisine erken evre meme kanseri olduğu bilgisinin verildiğini ifade ederek, "Mamografiyi çektirdikten sonra kitleyi fark ettim ama konduramadım. İnsan böyle bir hastalığı kendine konduramıyor. Daha sonra benim için randevu oluşturmuşlar ve ultrason için oraya yönlendirdiler. Orada anlaşıldı ve ben de anladım." diye konuştu.

        Yaşadığı tedavi sürecine değinen Yazıcı, "Dört seans kemoterapi, 30 seans radyoterapi gördüm. Kemoterapiyle başlayan akıllı ilaç kullanımım vardı. Çok şükür hepsi bitti. Şu an temiz görünüyorum, Allah bir daha göstermesin." ifadesini kullandı.

        Yazıcı, kanserin tespit edilmesinin ardından zor süreç geçirdiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Bu rahatsızlığım çıkınca çevremde beni tanıyan birçok kadın kontrole gitti. Aslında bir farkındalık oldu, ben de çok yönlendirdim. Erken teşhisin çok önemli olduğunu, sürecin daha hafif geçtiğini gören ve bu yüzden kendini kontrol ettiren çok kişi oldu. Onlara da vesile oldum diye düşünüyorum. Şu an iyiyim."

        Düzenli olarak 40 yaşından sonra mamografi çektirmeye gayret gösterdiğini dile getiren Yazıcı, şunları kaydetti:

        "Üzerinde durmasam belki daha sonraki evrelerde fark edebilirdim. Etrafımdaki tüm kadınlara da bunu söylüyorum zaten. Bazı insanlar gidip bir şeyi yokken kontrol ettirmeyi 'hastalık hastası olmuş' gibi düşünüyor ancak bu öyle bir şey değil. Özellikle riskleri olan insanlar, ailesinde kanser geçmişi olanlar, meme kanseri olanlar, düzenli kontrollerini yaptırmaları gerekir. Erken evre çok önemli, bunu yaşadım ve gördüm. Çok şükür ki ben 'Kanser hastasıyım.' ya da 'Tedavi gördüm.' demeye bile imtina ediyorum çünkü kendimi hiç öyle hissetmiyorum. Tüm kadınlara normal rutin kontrollerini yaptırmalarını öneriyorum."

        - "Ne kadar erken teşhis edilirse o kadar kolaylıkla tedavi edilebiliyor"

        Fatih Sağlıklı Hayat Merkezi Kanser Erken Teşhis Tarama Eğitim Merkezi Birim Sorumlusu Dr. Ebru Çelik de mamografi, HPV testi ve kalın bağırsak kanserlerine yönelik taramalar yaptıklarını söyledi.

        Çelik, sıklıkla görülen meme kanserine karşı 40-69 yaş aralığındaki kadınların iki yılda bir rutin kontrollerini yaptırması gerektiğine dikkati çekerek, "Kişi ne kadar erken teşhis edilirse o kadar kolaylıkla tedavi edilebiliyor. Kanser önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık. Yapılması gerekenler konusunda uyanık, bilinçli ve bilgili olmak gerekiyor. Bu anlamda vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

        Erken teşhisle tedavisi gerçekleştirilen Yazıcı'nın durumunun iyi olduğunu anlatan Çelik, "Bütün hanımları bekliyoruz. Taramalar ücretsiz olarak veriliyor." bilgisini paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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