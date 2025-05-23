Kanser taramasını 8 yıldır yaptıran öğretmen, dördüncü kontrolündeki erken teşhisle sağlığına kavuştu

DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da yaşayan Matematik Öğretmeni Meral Yazıcı, meme kanseri olduğunu 8 yılda dört defa yaptırdığı kanser taramasının sonuncusunda öğrenerek, tedavisini erken teşhis sayesinde başarıyla tamamladı.

Mesleğini İstanbul'un ardından son 2 yıldır Trabzon'da sürdüren 48 yaşındaki Yazıcı, 2016'dan bu yana meme kanserine karşı rutin kontrollerini aksatmadan sürdürdü.

Yaklaşık 1,5 yıl önce farklı tedavi için Ortahisar İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Fatih Sağlıklı Hayat Merkezi'ne giden Yazıcı, muayene odasının kapısındaki mamografi testine yönelik hazırlanan afişi fark etti.

Daha önce üç kez yaptırdığı testin dördüncüsünü de yaptıran Yazıcı, meme kanseri olduğunu öğrendi.

Yazıcı, erken teşhis sonrası başlayan kemoterapi ve ışın tedavisiyle sağlığına kavuştu.

- "Çevremde beni tanıyan birçok kadın kontrole gitti"

25 yıllık Matematik Öğretmeni Yazıcı, AA muhabirine, iki yılda bir mamografi çekimi yaptırarak meme kanserine karşı tedbir aldığını söyledi.

Fatih Sağlıklı Hayat Merkezi'ne geldiğinde doktor odasının kapısındaki "ücretsiz ve randevusuz mamografi" afişini gördüğünü dile getiren Yazıcı, sıra beklemeden mamografi çektirdiğini belirtti.

Yazıcı, sonuçların ardından kendisine erken evre meme kanseri olduğu bilgisinin verildiğini ifade ederek, "Mamografiyi çektirdikten sonra kitleyi fark ettim ama konduramadım. İnsan böyle bir hastalığı kendine konduramıyor. Daha sonra benim için randevu oluşturmuşlar ve ultrason için oraya yönlendirdiler. Orada anlaşıldı ve ben de anladım." diye konuştu.

Yaşadığı tedavi sürecine değinen Yazıcı, "Dört seans kemoterapi, 30 seans radyoterapi gördüm. Kemoterapiyle başlayan akıllı ilaç kullanımım vardı. Çok şükür hepsi bitti. Şu an temiz görünüyorum, Allah bir daha göstermesin." ifadesini kullandı.

Yazıcı, kanserin tespit edilmesinin ardından zor süreç geçirdiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu rahatsızlığım çıkınca çevremde beni tanıyan birçok kadın kontrole gitti. Aslında bir farkındalık oldu, ben de çok yönlendirdim. Erken teşhisin çok önemli olduğunu, sürecin daha hafif geçtiğini gören ve bu yüzden kendini kontrol ettiren çok kişi oldu. Onlara da vesile oldum diye düşünüyorum. Şu an iyiyim."