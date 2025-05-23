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        Trabzon'da 2025 yaş çay sezonu kampanyası açıldı

        Trabzon'un Of ilçesinde 2025 yaş çay sezonu kampanyasının açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 18:22 Güncelleme: 23.05.2025 - 18:22
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        Trabzon'da 2025 yaş çay sezonu kampanyası açıldı
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        Trabzon'un Of ilçesinde 2025 yaş çay sezonu kampanyasının açılışı yapıldı.

        Vali Aziz Yıldırım, ÇAYKUR Of Çamlı Çay Fabrikası'nda düzenlenen törende, Türkiye'deki çayın yüzde 23'ünün Trabzon'da üretildiğini söyledi.

        Trabzon'da geçen yıl 306 bin ton çay üretildiğini belirten Yıldırım, zirai don nedeniyle bu yıl rekoltede düşüş yaşanacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.

        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de Karadeniz insanının zor coğrafi koşullarda ülkeye katma değer sağladığını, çalışkanlığı ve azmiyle her zaman örnek olduğunu ifade etti.

        Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşın sorunlarını çözme yolunda kararlı bir şekilde çözüm iradesi ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde her zaman çay üreticimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." dedi.

        ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim de Rize'de 16 Mayıs'ta başlattıkları yaş çay kampanyasının hayırlı olmasını diledi.

        AK Parti Trabzon milletvekilleri Vehbi Koç ve Yılmaz Büyükaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu'nun da konuşma yaptığı programda, İl Müftüsü Selami Aydın dua etti.

        Fabrikanın bahçesinde bir süre çay hasadı yapan protokol üyeleri, daha sonra Çay Üreticileri Kooperatifine ait fabrikayı ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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