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        Trabzonspor ile Samsunspor 54. randevuda

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Reeder Samsunspor, yarın Trabzon'da yapacakları karşılaşmayla ligde 54. kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 11:10 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:10
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        Trabzonspor ile Samsunspor 54. randevuda
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        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Reeder Samsunspor, yarın Trabzon'da yapacakları karşılaşmayla ligde 54. kez karşı karşıya gelecek.

        Trabzonspor'un 1974-1975 sezonunda lige çıkmasıyla başlayan "Karadeniz derbisinde" daha çok gülen taraf bordo-mavili takım oldu.

        Bordo-mavililer, geride kalan 53 lig maçında galibiyetlerde Reeder Samsunspor'a karşı 30-13'lük üstünlük sağladı. 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Trabzonspor'un 95 golüne, Samsunspor 46 golle karşılık verdi.

        - Trabzon'da 26 maçın 21'ini ev sahibi takım kazandı

        Trabzonspor, sahasında Reeder Samsunspor'a karşı bariz üstünlük sağladı.

        Bordo-mavililer, sahasında 26 maçın 21'inden galibiyetle ayrılmayı başardı. Konuk takım, 3 kez kazanırken 2 karşılaşmada ise taraflar yenişemedi.

        Trabzonspor, rakip fileleri 63 kez havalandırırken kalesinde 17 gol gördü.

        - Sahasında son 5 maçı kazandı

        Trabzonspor, sahasında Samsunspor ile oynadığı son 5 maçı kazanan taraf oldu.

        En son sahasında 2002-2003 sezonunda 1-0'lık mağlubiyet yaşayan bordo-mavili ekip, 2003-2004 sezonunda 2-1, 2004-2005 sezonunda 3-0, 2005-2006 sezonunda 2-1, 2011-2012 sezonunda 4-0, geçen sezonda 2-1 galip geldi.

        İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaşmayı ise kırmızı-beyazlılar, 2-1 kazanmayı başarmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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