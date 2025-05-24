Trabzonspor ile Samsunspor 54. randevuda

Trabzonspor, sahasında Samsunspor ile oynadığı son 5 maçı kazanan taraf oldu.

Bordo-mavililer, sahasında 26 maçın 21'inden galibiyetle ayrılmayı başardı. Konuk takım, 3 kez kazanırken 2 karşılaşmada ise taraflar yenişemedi.

Trabzonspor'un 1974-1975 sezonunda lige çıkmasıyla başlayan "Karadeniz derbisinde" daha çok gülen taraf bordo-mavili takım oldu.

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Reeder Samsunspor, yarın Trabzon'da yapacakları karşılaşmayla ligde 54. kez karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.