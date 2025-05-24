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        TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, Trabzon'da gençlere hitap etti:

        TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, "Terör örgütleri uyurlar, ayağa kalkarlar. Bir örgütün kendini feshetmesi önemli bir iştir. Bugün o başarılmıştır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 20:07 Güncelleme: 24.05.2025 - 20:07
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        TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, Trabzon'da gençlere hitap etti:
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        TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, "Terör örgütleri uyurlar, ayağa kalkarlar. Bir örgütün kendini feshetmesi önemli bir iştir. Bugün o başarılmıştır." dedi.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kamu Diplomasisi Akademisi" programına katılan Soylu, burada yaptığı konuşmada, jeopolitik bir kırılma döneminden geçildiğini söyledi.

        Gençlerin ülkesinin tarihini, geçmişini, geleceğini ve dünyada neler olduğunu iyi bilmesi gerektiğini belirten Soylu, "Türkiye'nin elde ettiği son çeyrek asırdaki birtakım katma değerlerle, imtiyazlarla, Türkiye'nin gelişmesi ile karşı karşıya kalmış olduğu bu süreçte adımını daha kuvvetli ve daha emin atması lazım geldiği bir dönemin içindeyiz. Bunun için kamu diplomasisine ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

        Soylu, "Kamu diplomasisi, Gezi olaylarına, 17-25 Aralık darbesine, 6-8 Ekim olaylarına, 15 Temmuz'a rağmen felsefenden, iddiandan, iradenden, istikametinden vazgeçmemen demektir. Onun için yaptığınız iş çok kıymetlidir." diye konuştu.

        Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 80 olduğuna dikkati çeken Soylu, "Türkiye'nin toplam savunma sanayi üretimi 5,5 milyar dolardı. Bugün 60 milyar dolar. Sadece 7,5 milyar doları ihracat yapıyoruz dünyanın her tarafına." dedi.

        - "Bir örgütün kendini feshetmesi önemli bir iştir"

        Terörsüz Türkiye sürecine değinen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hep beraber elimizden geleni yapmadık mı? Fedakarlıklarımızı ortaya koymadık mı? Bu mücadelede ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmadık mı? Bunu niçin istedik ayrılmak için mi, birlik için mi? Kardeşlik için. Bunu kardeşlik için yaptık. Türkiye'ye böyle liderler çok gelmez. Tekrar söylüyorum fırsatını bilelim, değerlendirelim. Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin açtığı çizgi 40 yıldır Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu travmanın ve maliyetlerin, bedeli bile anlatılamaz maliyetlerin. Bir şehidin bedeli bile yoktur, anlatılamaz. Biz gençlerimizin bir daha bu travmaları yaşamasını istemiyoruz. Biz batının oyununa gelerek onların silahlarıyla, onların mermileriyle bu ülkenin bölünme travmasıyla ve korkusuyla yaşamasını artık istemiyoruz."

        "Güçlü bir Türkiye var. Büyük bir Türkiye var." diyen Soylu, şunları söyledi:

        "Allah razı olsun her ikisinden de büyük bir irade ortaya koydular. Memlekete büyük hizmet ettikleri için doğru anlaşılıyorlar. Kimseyle pazarlık yapmıyorlar. Belki bunun mahiyetini gençlerimiz bugün o kadar anlamayabilirler, anlayamayabilirler hak da veriyorum onlara. Çünkü 7-8 yıldır Türkiye'nin içinde çok büyük terörle ilgili işlerle karşı karşıya kalmadık bu doğru ama onun öncesinde kaldık. Terör örgütleri uyurlar, ayağa kalkarlar. Bir örgütün kendini feshetmesi önemli bir iştir. Bugün o başarılmıştır. Sizin yolunuz açıktır, yolunuzdaki bütün taşları temizliyorlar. Yolunuzdaki bütün taşları temizlemeye çalışıyoruz."

        Türkiye'nin bir daha darbe görmeyeceğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

        "Batıyı ilk kez böyle yakaladık ve 300 yıllık makasımızı kapatıyoruz. Bunu hep beraber kapatacağız ama esas yük bundan sonra sizdedir. Kamu diplomasisini siz yapacaksınız. Dünyaya en iyi ürünü siz satacaksınız. En iyi makaleyi siz yazacaksınız. Kutadgu Bilig'e kadar uzandı, Tayyip Erdoğan iktidara geldiği zaman Türk dünyasıyla buluştu. Çanakkale'deki mezarlar Tayyip Erdoğan ile başlamadı. Çanakkale'ye ziyaret, Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminden başbakanlığı dönemine kadar ecdadına sahip bir nesil yetiştirmek ve ecdadımızın hangi fedakarlığı yaptığını tekrar tekrar anlatıp, bu ülkenin kıymetini bilmek için aynı zamanda Anadolu ve kardeşlerinin dünyaya mührünü vurmak için sürdürülüyor."

        Programa, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti Trabzon eski milletvekili Salih Cora, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, protokol üyeleri ve gençler katıldı.

        Soylu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'na da ziyarette bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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