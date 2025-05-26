Trabzon'da özel gereksinimli öğrencilere gemi turu düzenlendi
Trabzon'da, Dünya Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli öğrencilere yönelik etkinlik yapıldı.
Trabzon'da, Dünya Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli öğrencilere yönelik etkinlik yapıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca bu yıl ikincisi organize edilen etkinlikte özel gereksinimli bireyler için gemi turu düzenlendiği belirtildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile engelli derneklerinin de paydaşı olduğu etkinliğe katılan öğrenciler, Ganita'dan bindikleri gemi ile tur atarak eğlenceli anlar yaşadı.
Programda çeşitli sanatsal ve kültürel aktivitelerin organize edildiği, öğrencilere Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de eşlik ettiği ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, özel bireylerin mutluluğu için gayret gösterdiklerini belirterek, "Kıymetli öğretmenlerimiz, çocuklarımızın hem gelişim becerilerine katkı sağladılar hem de onların üretken bireyler olmalarına yardımcı oldular. Ancak bizim için en değerlisi, yavrularımızın bu süreçte mutlu bir zaman geçirmelerine vesile olmalarıdır." ifadelerini kullandı.
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