Trabzon'da kadınlara yönelik akaryakıt satış elemanı eğitimi verilecek

Trabzon'da kadınlara yönelik akaryakıt satış Elemanı eğitimi düzenlenecek.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamada, Vali Aziz Yıldırım, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, TTSO Başkanı Erkut Çelebi ve İŞKUR Trabzon İl Müdürü Servet Kaba arasında imzalanan protokol ile 9 kadın kursiyere akaryakıt satış elemanı eğitimi verileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yıldırım, kadın istihdamına önem verdiklerine dikkati çekerek, "Kadınlarımızın iş hayatına katılımları önemli. Onların yapacakları işlerde gerekli eğitimi almalarını sağlayacak bu protokolü anlamlı buluyorum. Eğitimlerinin ardından istihdam imkanına kavuşmuş olacaklar." ifadelerini kullandı

TTSO Başkanı Çelebi ise sektörlerin nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla İŞKUR ve TOBB yürütücülüğünde başlatılan Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı'nın ilk meyvelerini vermeye başladığını aktardı.

Firmaların eleman taleplerini İŞKUR'un verdiği eğitimlerle karşılamaya çalıştıklarına değinen Çelebi, şunları kaydetti:

"Bugün imzaladığımız protokolle de 18 - 40 yaş arasındaki 9 kadın kursiyere yaklaşık bir ay boyunca akaryakıt satış elemanı alanında eğitim verilecek ve ilgili firmalarımızda istihdam edilecekler. Sektörlerinde nitelikli iş gücüne ihtiyacı olan firmalarımızı eleman ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim programları düzenlenmesi için odamız veya İŞKUR'a başvurmaya çağırıyoruz."

İŞKUR Trabzon İl Müdürü Kaba da 100 saati teorik ve 100 saati pratik olmak üzere 28 günlük eğitimlerin verileceğini belirterek, kadın kursiyerlerden en az yüzde 60'ının istihdam edileceğini bildirdi.