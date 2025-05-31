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        KTÜ Of Teknoloji Fakültesi'nde mezuniyet töreni yapıldı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Of Teknoloji Fakültesi'nde 11. dönem mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 11:18 Güncelleme: 31.05.2025 - 11:26
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        KTÜ Of Teknoloji Fakültesi'nde mezuniyet töreni yapıldı
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Of Teknoloji Fakültesi'nde 11. dönem mezuniyet töreni düzenlendi.

        Of Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Acar, fakültede gerçekleştirilen törende, mezuniyetin bir son değil, başlangıç olduğunu söyledi.

        Gençlerin önünde yeni ve heyecan verici bir yolculuk olduğunu belirten Acar, "Kariyerlerinizi inşa etmek, bilgi ve deneyiminizi pratik hayata aktarmak için fırsatlarla dolu bir dünyaya adım atacaksınız. Bu süreçte karşılaşacağınız zorluklara göğüs germek, öğrenmeye açık olmak ve sürekli gelişmeyi hedeflemek önemlidir." dedi.

        Acar, "Sevgili mezunlarımız, size güveniyoruz ve potansiyelinize inanıyoruz. Ülkemizin geleceğini aydınlatan, milli ve yerli teknoloji hamlesinde değişik sektörler ve konumlarda görev yapacak birer birey olarak sizleri görmek en büyük arzumuzdur. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Er ve fakülte birincisinin de konuşma yaptığı törende, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Diploma alan öğrenciler, mezuniyet yemininin ardından kep attı.

        Törene, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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