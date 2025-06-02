Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da itfaiye ekiplerine "kurbağa adam" eğitimi verildi

        Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma (SAK) ekibine "kurbağa adam" eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 11:09 Güncelleme: 02.06.2025 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da itfaiye ekiplerine "kurbağa adam" eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma (SAK) ekibine "kurbağa adam" eğitimi verdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sel ve su baskınları, doğal afetler, boğulma ve suda kaybolma gibi olaylarda arama kurtarma faaliyetini yürüten itfaiye personelinin eğitimine önem verdiği belirtildi.

        Jandarma Özel Asayiş Komutanlığınca iki ay süren kursta, fiziksel ve psikolojik dayanıklılığın yanı sıra teknik bilgi ve disiplinin ön planda tutulduğu ifade edildi.

        Eğitimleri başarıyla tamamlayan SAK ekibinde görevli personele sertifikalarının verildiği kaydedildi.

        Açıklamada, bölgede özellikle yaz mevsiminde, dere, göl ve denizde boğulma vakalarının artış gösterdiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

        "Yağışlı bir iklime sahip olmamız nedeniyle sel ve su baskınlarının da en çok yaşandığı şehirlerden biriyiz. Bu nedenle, afet ve acil durumlara hazırlıklı ve arama kurtarma konusunda deneyimli ekiplerin varlığı büyük önem taşıyor. Son olarak kurbağa adam kursunu başarıyla tamamlayan SAK ekibindeki personelimizi tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz. Göreve her daim hazır ve alanında uzmanlaşmış ekibimizle, vatandaşlarımızın ve şehrimize gelen misafirlerimizin can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız sürecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Genç mühendisin trajik sonu!
        İstanbul'da vahşet! Mezarın üzerinde daha 6 aylık!
        İstanbul'da vahşet! Mezarın üzerinde daha 6 aylık!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        İhracatta rekor
        İhracatta rekor
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü!
        Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü!
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak

        Benzer Haberler

        Doğu Karadeniz dağlarında 'ağır su' potansiyeli
        Doğu Karadeniz dağlarında 'ağır su' potansiyeli
        Doğu Karadeniz'de seçmenler muhtarlık seçimi için sandığa gitti
        Doğu Karadeniz'de seçmenler muhtarlık seçimi için sandığa gitti
        Trabzon ve çevre illerde 12. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
        Trabzon ve çevre illerde 12. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
        Trabzonspor'a yeni transferlerin katkısı; en skorer Banza
        Trabzonspor'a yeni transferlerin katkısı; en skorer Banza
        Trabzonspor, sezonu lig şampiyonunun tarihi farkla gerisinde tamamladı
        Trabzonspor, sezonu lig şampiyonunun tarihi farkla gerisinde tamamladı
        Trabzon ile Taşkent arasında başlatılan uçak seferlerinin ilk yolcuları gel...
        Trabzon ile Taşkent arasında başlatılan uçak seferlerinin ilk yolcuları gel...