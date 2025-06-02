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        Doğu Karadeniz'de ambulans şoförlerine güvenli sürüş eğitimi verildi

        Trabzon, Artvin, Rize, Giresun ve Gümüşhane'den ambulans şoförleri için "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 14:11 Güncelleme: 02.06.2025 - 14:11
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        Doğu Karadeniz'de ambulans şoförlerine güvenli sürüş eğitimi verildi
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        Trabzon, Artvin, Rize, Giresun ve Gümüşhane'den ambulans şoförleri için "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi" düzenlendi.

        Trabzon Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bölge Eğitim Araştırma Uygulama ve Simülasyon Eğitim Merkezi'nce kentte Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi'nin gerçekleştirildiği bildirildi.

        Eğitime Trabzon'un yanı sıra Artvin, Rize, Giresun ve Gümüşhane'den ambulans servisi başhekimliğine bağlı acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışan 21 sürücünün katıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Eğitim, Bölge Eğitim Koordinatörü Dr. Efnan Bayrak Erbölükbaş yönetiminde ilimizden 10 eğitimci ve bağlı ilimizden 2 eğitimci desteği alınarak toplamda 12 eğitimci ile gerçekleştirildi. Eğitimin ilk günü teorik, sonraki günlerde ise güvenli ambulans sürüş kurallarına yönelik pratik uygulamalarla katılımcıya tecrübe kazandırılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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