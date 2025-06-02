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        Trabzon'da "Nostaljik Kadın Kıyafetleri Sergisi" açıldı

        Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "Nostaljik Kadın Kıyafetleri Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 14:14 Güncelleme: 02.06.2025 - 14:26
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        Trabzon'da "Nostaljik Kadın Kıyafetleri Sergisi" açıldı
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        Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "Nostaljik Kadın Kıyafetleri Sergisi" açıldı.

        Enstitünün Moda Tasarım Teknolojileri Alan Şefi Selma Erdem'in öncülüğünde "Yadigar" teması kapsamında hazırlanan sergide aralarında 70 yıllık gelinlikler, kıyafetler ve geceliklerin yer aldığı sergi Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sergilendi.

        Enstitü Müdürü Sibel Karabina, açılışta, Moda Tasarım Teknolojileri Alanının 1935-1965'e kadar yaptığı araştırmalar sonucunda 15 gelinliğe ve kıyafetlere ulaştığını söyledi.

        Geçmişten yadigar kalan ürünleri öğrencilerin emekleriyle yeniden gün yüzüne çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Karabina, emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Alan Şefi Erdem de sergide yer alan gelinlik ve kıyafetlerin bağışçıların kendilerine emanet ettiklerini belirtti.

        Serginin açılışını Vali Aziz Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım ve beraberindekiler yaptı.

        Vatandaşlar, 15 gelinlik ve 30 kıyafetin yer aldığı sergiyi 4 Haziran'a kadar ziyaret edebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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