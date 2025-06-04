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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kentte şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel ve su taşkınlarının ardından 548 personel ve 165 araçla afetin izlerini silmek için seferber olduklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 08:06 Güncelleme: 04.06.2025 - 08:06
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, sel bölgesinde incelemelerde bulundu:
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kentte şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel ve su taşkınlarının ardından 548 personel ve 165 araçla afetin izlerini silmek için seferber olduklarını belirtti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki sel ve taşkınların ardından Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nda kurulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde, Genç başkanlığında kriz toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda konuşan Genç, şiddetli yağışların ardından yaşanan afetin izlerini silmek için seferber olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Yoğun yağış nedeniyle şehrimizde bazı olumsuzluklarla karşılaştık. İlk ihbarı almamızın ardından Sayın Valimizin riyasetinde, Genel Sekreterimiz ve ilgili birimlerimizin koordinasyonunda bütün ekiplerimizle birlikte bu riski en aza indirmek için yoğun çalışma içerisine girdik. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak 165 araç ve 548 mesai arkadaşımızla birlikte sahadayız. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek, yolları ulaşıma açmak ve sel riskini ortadan kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazarkapı ve Beşirli bölgelerinde büyük ölçüde ilerleme sağladık. 3 No'lu Erdoğdu, İnönü, Bahçecik gibi riskli mahallelerde de ekiplerimiz eş zamanlı olarak müdahalelerini sürdürüyor."

        Çalışmalara, Rize, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Bayburt ve Erzincan'dan gelen ekiplerin de katıldığını aktaran Genç, "Kendilerine bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Şu ana kadar 234 su baskını ihbarına itfaiyemiz tarafından anında müdahale edildi. 206 iş yeri ve konutta tahliye çalışmaları gerçekleştirildi. Akçaabat'ta kayıp olan Hüseyin Aydın isimli vatandaşımıza ulaşmak için arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. En büyük temennimiz, vatandaşımıza sağ salim ulaşmaktır. Elektrik kesintileri de hızlıca giderildi. Tüm kurumlarımızla tam koordinasyon halinde çalışıyoruz." bilgisini verdi.

        Afetin yaşandığı andan itibaren devletin tüm kademelerinin süreci yakından takip ettiğini vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

        "Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat arayarak hemşehrilerimizin durumu hakkında bilgi aldı, desteklerini iletti. İçişleri ve Ulaştırma bakanlarımız da arayarak süreci takip ettiklerini belirtti. Belediyemize ait otobüsler bu gece vatandaşlarımız için ücretsiz hizmet verecek. Zaten bayram boyunca da ücretsiz olacak. Bayramın arifesindeyiz, esnafımızın dükkanlarının ve mekanlarının temizliği için de ekiplerimiz tüm imkanlarıyla sahada olacak."

        Genç, kriz anında görev alan mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, tüm Trabzonlulara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Toplantının ardından selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Genç, çalışmaların yürütüldüğü noktalarda sahadaki personelle bir araya gelerek, hem son durum hakkında bilgi aldı hem de gayretlerinden dolayı teşekkür ederek onlara tatlı ikramında bulundu.

        Vatandaşlarla da görüşen Genç, geçmiş olsun dileklerini ileterek, sorun ve talepleri dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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