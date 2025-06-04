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        Trabzon'da bahçesindeki otları temizlerken 3 metre yükseklikten düşen kişi öldü

        Trabzon'un Of ilçesinde bahçesinde ot temizliği yaparken yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 20:20 Güncelleme: 04.06.2025 - 20:20
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        Trabzon'da bahçesindeki otları temizlerken 3 metre yükseklikten düşen kişi öldü
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        Trabzon'un Of ilçesinde bahçesinde ot temizliği yaparken yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Barışlı Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde ot temizliği yaptığı sırada dengesini kaybeden Hüseyin Ayyıldız (68), yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Of Devlet Hastanesine kaldırılan Ayyıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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