Trabzon'da bahçesindeki otları temizlerken 3 metre yükseklikten düşen kişi öldü
Trabzon'un Of ilçesinde bahçesinde ot temizliği yaparken yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi.
Trabzon'un Of ilçesinde bahçesinde ot temizliği yaparken yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi.
Barışlı Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde ot temizliği yaptığı sırada dengesini kaybeden Hüseyin Ayyıldız (68), yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Of Devlet Hastanesine kaldırılan Ayyıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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