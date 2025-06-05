Trabzon Valisi Yıldırım'dan Kurban Bayramı mesajı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yıldırım, mesajında, milletçe dayanışma, yardımlaşma ve kardeşlik duygularının zirveye ulaştığı Kurban Bayramı'nı bir kez daha karşılamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

​Kurban Bayramı'nın toplumsal birlikteliğin, paylaşma kültürünün ve merhamet anlayışının en güçlü şekilde tezahür ettiği müstesna günlerden biri olduğuna işaret eden Yıldırım, "Bu özel günlerde dargınlıkların unutulması, kırgınlıkların son bulması, büyüklerimizin ziyaret edilmesi, ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesi ve çocuklarımızın yüzlerinin güldürülmesi en büyük temennimizdir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, ​şunları kaydetti:

"Bu bayramda da yoksulun yanında olmalı, yaşlılarımızı ziyaret etmeli, çocuklarımızın bayram coşkusuna ortak olmalı, kimsesizleri ve yetimleri gözetmeli, akrabalarımızla bağlarımızı kuvvetlendirmeliyiz. Çünkü bizler, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyen bir Peygamberin ümmeti, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen bir medeniyetin mensuplarıyız."