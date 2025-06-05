Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da oksijen dolum tesisindeki patlamada 1 işçi yaralandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki oksijen dolum tesisinde meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 12:22 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da oksijen dolum tesisindeki patlamada 1 işçi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki oksijen dolum tesisinde meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Akoluk Mahallesi'ndeki bir oksijen dolum tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olayda yaralanan işçi Y.G, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arkadaşının boğazına şişe saplamıştı... Sır perdesi aralandı!
        Arkadaşının boğazına şişe saplamıştı... Sır perdesi aralandı!
        İş insanına silahlı saldırı kamerada!
        İş insanına silahlı saldırı kamerada!
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        "Diğer şehirlerimiz alınmasın" dedi, gündem oldu
        "Diğer şehirlerimiz alınmasın" dedi, gündem oldu
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Trabzon'daki selde kaybolmuştu! Kahreden ayrıntılar!
        Trabzon'daki selde kaybolmuştu! Kahreden ayrıntılar!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        "Blokeler kademeli olarak kaldırılacak"
        "Blokeler kademeli olarak kaldırılacak"
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı

        Benzer Haberler

        Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı'nın kayınpederi Trab...
        Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı'nın kayınpederi Trab...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da öğrencilerle söyleşide bir...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da öğrencilerle söyleşide bir...
        Of Devlet Hastanesi Başhekimi Uysal'dan Kurban Bayramı'nda beslenme önerile...
        Of Devlet Hastanesi Başhekimi Uysal'dan Kurban Bayramı'nda beslenme önerile...
        Trabzonspor'da yeni sezon formaları satışa sunuldu
        Trabzonspor'da yeni sezon formaları satışa sunuldu
        Trabzon'da öğrenciler vektörle mücadele ve sahipsiz hayvanlar konusunda bil...
        Trabzon'da öğrenciler vektörle mücadele ve sahipsiz hayvanlar konusunda bil...
        Doğu Karadeniz'in 5 aylık somon ihracatı 56,2 milyon dolara ulaştı
        Doğu Karadeniz'in 5 aylık somon ihracatı 56,2 milyon dolara ulaştı