Trabzon'da oksijen dolum tesisindeki patlamada 1 işçi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Akoluk Mahallesi'ndeki bir oksijen dolum tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

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