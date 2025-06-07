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        Trabzon'da hafif ticari aracın dereye devrildiği kazada karı koca hayatını kaybetti

        Trabzon'un Araklı ilçesinde hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu karı koca öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 18:25 Güncelleme: 07.06.2025 - 18:25
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        Trabzon'da hafif ticari aracın dereye devrildiği kazada karı koca hayatını kaybetti
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        Trabzon'un Araklı ilçesinde hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu karı koca öldü, 1 kişi yaralandı.

        İlçenin Erenler Mahallesi'nde Şükrü S'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karadere Deresi'ne devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, araçtaki Fikriye ve eşi Mustafa Güzeldal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Yaralanan sürücü ise Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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