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        Trabzon'daki selde hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi

        Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki selde kaybolan ve cenazesi dün Sera Gölü'nde bulunan Hüseyin Aydın toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 13:51 Güncelleme: 09.06.2025 - 13:52
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        Trabzon'daki selde hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki selde kaybolan ve cenazesi dün Sera Gölü'nde bulunan Hüseyin Aydın toprağa verildi.

        Aydın'ın cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ilçeye bağlı Uçarsu Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'ne getirildi.

        Törene, Aydın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ile vatandaşlar katıldı.

        Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Kirazlık Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

        Trabzon'da 3 Haziran'da meydana gelen selde kaybolan Hüseyin Aydın'a, 6 gün süren arama çalışmalarının ardından dün Sera Gölü'nde ulaşılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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