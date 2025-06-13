TTSO'dan kadın girişimcilere e-ticaret ve dijital pazarlama eğitimi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasınca (TTSO) kadın girişimcilere 10 gün dijital pazarlama ve e-ticaret eğitimi verilecek.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Kadın İstihdamı ve Girişimciliği Teknik Destek Programı kapsamında TTSO tarafından "Kadın Girişimciler için e-Ticaret ve Dijital Pazarlama Yönetimi Projesi" yürütüldüğü belirtildi.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, proje kapsamında dijital pazarlama ve e-ticaret yaparak iş kapasitelerini geliştirmek isteyen firma sahibi veya girişimci adayı kadınlara yönelik düzenlenen eğitim programının açılışında, kadınları girişimci olarak görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun dijitalleşmeye önem verdiğini vurgulayan Çelebi, şunları kaydetti:

"Devlet de dikkat ederseniz bu konulardaki destekleri ön plana çıkardı. Dijitalleşme firmaları rakiplerine karşı daha avantajlı konuma geçiriyor. Kadınlarımıza güveniyoruz. Oda olarak elimizden geldiği kadar kadın girişimcilerimizin önünü açmaya çalışıyoruz. Kadınlara yönelik istihdam kursları açıyoruz. Yeni taleplere göre de bu kursları açmayı sürdüreceğiz. İhracata yönelen üreticilerin piyasa koşullarında daha rahat edeceğini görüyoruz. Bu eğitimin de kadın girişimcilerin sayısını artırmasını, mevcut girişimcilerin işlerini geliştirmelerine olanak sağlamasını ve ihracat yapmaya teşvik etmesini diliyorum."