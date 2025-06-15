Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nden engelli babası Doğan'a sürpriz

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nde üniversite sınavına hazırlanan 19 yaşındaki Dilara Kartal ve gençlik merkezi personeli, engelli oğlunu her gün otobüs durağına getiren Hacı Bayram Doğan'a, "Babalar Günü" sürprizi yaptı.

Yenicuma Mahallesi'nde ikamet eden 67 yaşındaki Hacı Bayram Doğan, hareketli nesneleri izlemeyi seven 31 yaşındaki engelli oğlu Cengizhan Doğan'ı, her gün Ortahisar Belediyesince oğlunun adına yaptırılan otobüs durağına götürüyor.

Üniversite sınavına Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'ndeki kitap kafede hazırlanan Kartal da baba Doğan'ın fedakarlığını görünce Babalar Günü'nde ona sürpriz yapmak istedi.

Durumu Gençlik Merkezi Müdürü Esra Kılıç Alemdaroğlu ve gençlik liderleriyle paylaşan Kartal, hazırladığı hediyesini, yazdığı mektupla otobüs durağında Doğan'a takdim etti.

O anları kayıt altına alan gençlik merkezi personeli, "Bu baba, sadece sevmiyor. Her günü evladı için yaşıyor. Onunla gülüyor, onunla geziyor, onunla hayal kuruyor. Cengizhan'ın kahramanı, onun babası. Hayatın tüm zorluklarına birlikte meydan okuyan bu özel babaya, en içten Babalar Günü kutlaması" notuyla kurumun sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Mahmut Aydın, AA muhabirine, gençlerin fikirlerine önem verdiklerini belirtti.

Hediye takdiminde duygusal anlar yaşadıklarını dile getiren Aydın, "Baba çok sevindi, eşi de 'Bizi ilk defa böyle mutlu ettiler' diye mesaj attı." ifadesini kullandı.

Kartal da böyle anlamlı bir projede yer almaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O babanın oğluna olan sevgisi, sabrı ve fedakarlığı gerçekten insanın içine dokunuyor. Her gün onu durağa götürüp birlikte vakit geçirmeleri, aslında kelimelerden öte bir bağlılık. Bu güzel adamın Babalar Günü'nü kutlamak, bizim için büyük bir onurdu. Böyle insanların varlığı, insana umudu hatırlatıyor."