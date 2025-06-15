Trabzon'da doğa yürüyüşü yapan grup sis nedeniyle yollarını kaybetti
Trabzon'da doğa yürüyüşü yapan grup, sis nedeniyle yollarını kaybetti.
Trabzon'da doğa yürüyüşü yapan grup, sis nedeniyle yollarını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çaykara ilçesine bağlı Demirkapı Mahallesi'nin kırsal kesimine doğa yürüyüşü için giden grup, yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybetti.
Bir süre yürüdükleri arazide dönüş yolunu bulamayan gruptakiler, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Grubun yerinin belirlenerek bölgeye jandarma, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.
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