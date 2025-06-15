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        Trabzon'da doğa yürüyüşü yapan grup sis nedeniyle yollarını kaybetti

        Trabzon'da doğa yürüyüşü yapan grup, sis nedeniyle yollarını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 21:32 Güncelleme: 15.06.2025 - 21:32
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        Trabzon'da doğa yürüyüşü yapan grup sis nedeniyle yollarını kaybetti
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        Trabzon'da doğa yürüyüşü yapan grup, sis nedeniyle yollarını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Çaykara ilçesine bağlı Demirkapı ​​​​​​​Mahallesi'nin kırsal kesimine doğa yürüyüşü için giden grup, yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybetti.

        Bir süre yürüdükleri arazide dönüş yolunu bulamayan gruptakiler, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

        Grubun yerinin belirlenerek bölgeye jandarma, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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