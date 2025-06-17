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        Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı, Berk Demir'i kadrosuna kattı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, geçen sezon TOFAŞ'ta forma giyen uzun forvet Berk Demir'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 17:28 Güncelleme: 17.06.2025 - 17:28
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        Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı, Berk Demir'i kadrosuna kattı
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, geçen sezon TOFAŞ'ta forma giyen uzun forvet Berk Demir'i kadrosuna kattı.

        Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı bildirildi.

        Basketbola Anadolu Efes altyapısında başlayan 2,04 metre boyundaki oyuncu, Anadolu Efes'in yanı sıra Darüşşafaka ve Türk Telekom'un formalarını da giydi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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