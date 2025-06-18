Trabzon'da öğretmenlerden oluşan "Seksenler Doksanlar" adlı müzik grubu konser verdi
Trabzon'da farklı branşlardaki 61 öğretmenden oluşan grup sahne aldı.
Trabzon'da farklı branşlardaki 61 öğretmenden oluşan grup sahne aldı.
"Seksenler Doksanlar" adlı müzik grubu, Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi.
Öğretmenler, aralarında "Biz Dünyayı Çok Sevdik" ve "Arnavut Kaldırımları" adlı şarkıların da yer aldığı 25 şarkıyı seslendirdi.
Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, konserin ardından orkestra şefi Altan Bakar ile koro şefi Ayşe Tunç Akın'a plaket ve çiçek verdi.
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