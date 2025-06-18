Hacı kafilesi kutsal topraklardan Trabzon'a döndü

İl Müftü Vekili Yusuf Kaya, Müftü Yardımcıları Haydar Bektaşoğlu ve Ahmet Ergün de hacılara çiçek ve çeşitli ikramlarda bulundu.

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