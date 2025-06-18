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        Hacı kafilesi kutsal topraklardan Trabzon'a döndü

        Kutsal topraklarda hac ibadetini yerinde getiren 162 kişilik hacı kafilesi, Trabzon'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 00:14 Güncelleme: 18.06.2025 - 00:14
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        Hacı kafilesi kutsal topraklardan Trabzon'a döndü
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        Kutsal topraklarda hac ibadetini yerinde getiren 162 kişilik hacı kafilesi, Trabzon'a geldi.

        Cidde'den kalan uçakla Trabzon Havalimanı'na ulaşan kafileyi, aileleri ve yakınları karşıladı.

        İl Müftü Vekili Yusuf Kaya, Müftü Yardımcıları Haydar Bektaşoğlu ve Ahmet Ergün de hacılara çiçek ve çeşitli ikramlarda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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