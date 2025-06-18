Trabzon'da iş yerleri denetlendi
Trabzon Ticaret Müdürlüğü ve Ortahisar Belediyesi Zabıta ekiplerince işletmeler denetlendi.
Trabzon Ticaret Müdürlüğü ve Ortahisar Belediyesi Zabıta ekiplerince işletmeler denetlendi.
Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Alanı, Kahramanmaraş Caddesi ve Uzun Sokak'taki işletmelerde fiyat, ölçü ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon ekonomisi için turizmin büyük önem taşıdığını belirterek, bu sektörden beklenen yararın elde edilebilmesi için herkese görev ve sorumluluklar düştüğünü belirtti.
Kaya, ekiplerin denetimlerinin süreceğini kaydetti.
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