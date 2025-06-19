Tarihi yapıları mürekkepli kalemle resmediyor

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da yaşayan ressam Ayşegül Tayar, Türkiye'de gezdiği tarihi yapıları mürekkepli kalemle defterine işliyor.

Babasının inşaat sektöründe çalışması dolayısıyla küçük yaşlardan itibaren mimari yapılara ilgi duyan Tayar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim İş Öğretmenliği Bölümü'nden 2016'da mezun oldu.

Tayar, 14 yıldır Türkiye'nin dört bir yanında gezdiği tarihi yapı ve mekanları, "İnk drawing" olarak bilinen "mürekkeple çizim" tekniğiyle defterine resmediyor.

Atatürk Köşkü, Ayasofya Camisi, Efes Antik Kenti, Galata ve Kız kuleleri, Safranbolu ile Mudanya tarihi evleri gibi birçok önemli yapıyı defterlerine aktaran Tayar, siyah-beyaz olan çalışmalarını daha sonra sulu boya ile renklendiriyor.

Kendi yorumuyla tarihi yapıların görsel arşivini oluşturan Ayşegül Tayar, AA muhabirine, mezuniyetinin ardından hem hayali olan çizimlere yoğunlaştığını hem de yüz yüze ve çevrim içi dersler verdiğini söyledi.

Mimari yapılara ilgi duyduğu için daha çok mimarlık bölümü öğrencileriyle çalıştığını belirten Tayar, nostalji özelliği taşıyan her şeyi beğendiğini dile getirdi. Gittiği her yerde çizim yapmaya çalıştığını ifade eden Tayar, çizimlerinin ortalama 1,5-2 saat sürdüğünü anlattı. Tayar, ayrıntılara çok dikkat ettiğini belirterek, "Ayrıntılı çalışmaları sevdiğim için bakarak, gözlemleyerek, binayla bağ kurarak ortaya yaratıcı bir şeyler koyabiliyorum." dedi. - "Sanatseverlere yönelik ücretsiz çizim etkinliği düzenlemek istiyorum" Mürekkepli kalem tekniğiyle yaptığı çalışmaları sulu boyayla renklendirdiğini ifade eden Tayar, "Çizimlerimde İzmir-Efes, Bursa-Mudanya, Galata ve Kız kuleleri, Trabzon'un neredeyse her yeri. Giresun, Rize ve Safranbolu evleri var. Farklı illerdeki birçok tarihi nokta var yani olabildiğince bu tarz çizimleri yapmaya çalışıyorum." diye konuştu. Dünyanın çeşitli ülkelerinde görmek istediği mimari yapıları ise görsellerine bakarak resmettiğini anlatan Ayşegül Tayar, "Sergi açmayı hedefliyorum, sergi açacak kadar çalışmam var. Allah'tan kağıt üzerinde, çok fazla yer kaplayan çalışmalar değil, daha çok defterimdeler. Bu benim yedinci resim defterim." ifadelerini kullandı.