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        Trabzon ve çevre illerde YKS heyecanı

        Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane'de üniversite adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 11:08 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:08
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        Trabzon ve çevre illerde YKS heyecanı
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        Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane'de üniversite adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girdi.

        Trabzon'da TYT'ye 24 bin 523 kişi katıldı.

        Erken saatlerden itibaren Ortahisar, Yomra, Akçaabat, Çarşıbaşı, Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçelerindeki sınav merkezlerine gelen adaylar, kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı.

        Aileler, sınav salonlarının önünde heyecanla bekleyişlerini sürdürüyor.

        Öte yandan polis ekipleri de sınav merkezlerine ulaşımda zaman sorunu yaşayan öğrencilere yardımcı oldu.

        Rize'de 8 bin 270, Gümüşhane'de 3 bin 117, Artvin'de 7 bin 810 ve Bayburt'ta 2 bin 800 üniversite adayı sınava girdi.

        Ordu ve Giresun'da da adaylar üniversiteli olabilmek için ter döktü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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