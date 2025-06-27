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        Trabzon'da "21. Yüzyılda Bilim Bize Ne Söyler" programı gerçekleştirildi

        Trabzon'da, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Trabzon Üniversitesi iş birliğinde, "21. Yüzyılda Bilim Bize Ne Söyler" adlı program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 21:40 Güncelleme: 27.06.2025 - 21:44
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        Trabzon'da "21. Yüzyılda Bilim Bize Ne Söyler" programı gerçekleştirildi
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        Trabzon'da, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Trabzon Üniversitesi iş birliğinde, "21. Yüzyılda Bilim Bize Ne Söyler" adlı program düzenlendi.

        YÖK'ün ülke genelinde üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında organize edilen programda, Trabzon Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faik Özgür Karataş, bilim felsefesine ilişkin bilgiler aktardı.

        Karataş, "bilimsel bilgi nedir?" Sorusunun uzun süredir tartışılan bir konu olduğunu söyledi.

        Bilim felsefecilerinin yaklaşık 150 yıldır bunu tartıştığını ifade eden Karataş, "Bilim ya da bilimsel bilgi herkesin kendi argümanlarını desteklemek için bir temel veri olarak kullanılır. Bilimin pek çok tanımı var. En basit anlamıyla bilim insanlığın yakın çevresinden uzak çevresine kadar evreni, çevresini anlamlandırma ve anlama çabalarından biridir." dedi.

        Karataş, bilimsel bilginin yanlışlanabilir ve test edilebilir olma özelliklerini vurguladı.

        20. ve 21. yüzyıldaki bilimsel çalışmalara değinen Karataş, bilimin gelecekte insanlığa ne tür katkıları olacağı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa, Trabzon Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Karal, akademisyen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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