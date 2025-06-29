Trabzon Aile Platformundan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk kutlamasına tepki:

Trabzon Aile Platformu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun kutlama etkinliğine tepki gösterdi.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında ortaya çıkan bir sahnenin milli ve manevi değerlere yakışmadığı belirtildi.

Etkinliğe dikkat çekilen açıklamada, "LGBT simgeleriyle bezenmiş ve topluma cinsiyetsizleştirme propagandası taşıyan bu sahne ve bunu sergileyenler sadece tribünlere değil, milletimizin kalbine saplanmış bir hançerdir. Sporun, nesillerin ruhuna karakter ve ahlak inşa edecek bir mecra olması gerekirken, bugün aile yapısını tahrip eden unsurların aracı yapılması derin bir endişe kaynağıdır." denildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kökleri ahlaka, inanca ve mücadeleye dayanan spor camiaları bu şekilde yozlaştırılamaz. Bu tercih, sporun özünden sapmakla kalmamış, milyonlarca aileyi hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu tür etkinliklerin çocuklarımızın gözleri önünde normalleştirilmesi, nesillerimizin kimliksizleştirilmesi çabasının bir parçasıdır."