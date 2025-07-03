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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 20:19 Güncelleme: 03.07.2025 - 20:19
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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-mavililerin Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenmanlara devam ettiği bildirildi.

        Dinamik ısınmayla başlayan antrenman pas ve rondo çalışmasıyla devam etti.

        Antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi.

        Bordo-mavililer yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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