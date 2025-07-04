Trabzonspor Basketbol Takımı, başantrenör Selçuk Ernak ile anlaştı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor'da başantrenörlük görevine Selçuk Ernak'ın getirildi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor'da başantrenörlük görevine Selçuk Ernak'ın getirildi.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Selçuk Ernak ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Geride kalan sezon Polonya ekibi Anwil Wloclawek'i çalıştıran Ernak, daha önce Türk Telekom ve Darüşşafaka'da da görev yapmıştı.
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