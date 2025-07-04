Trabzonspor Basketbol Takımı, başantrenör Selçuk Ernak ile anlaştı

Geride kalan sezon Polonya ekibi Anwil Wloclawek'i çalıştıran Ernak, daha önce Türk Telekom ve Darüşşafaka'da da görev yapmıştı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Selçuk Ernak ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

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