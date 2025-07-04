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        Trabzonspor Basketbol Takımı, başantrenör Selçuk Ernak ile anlaştı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor'da başantrenörlük görevine Selçuk Ernak'ın getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 12:33 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:33
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        Trabzonspor Basketbol Takımı, başantrenör Selçuk Ernak ile anlaştı
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor'da başantrenörlük görevine Selçuk Ernak'ın getirildi.

        Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Selçuk Ernak ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

        Geride kalan sezon Polonya ekibi Anwil Wloclawek'i çalıştıran Ernak, daha önce Türk Telekom ve Darüşşafaka'da da görev yapmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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