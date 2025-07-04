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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 21:22 Güncelleme: 04.07.2025 - 21:22
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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

        Bordo-mavililer, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında salonda kuvvet çalışması yaptı.

        Pas çalışması ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.

        Günün ikinci antrenmanı ise teknik ısınmanın ardından pas ve dayanıklılık çalışmasıyla devam etti.

        Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

        Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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