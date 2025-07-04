Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Günün ikinci antrenmanı ise teknik ısınmanın ardından pas ve dayanıklılık çalışmasıyla devam etti.

Pas çalışması ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.

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