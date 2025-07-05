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        Şarkıcı Serkan Kaya "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nde konser verdi

        "Trabzon Kültür Yolu Festivali" etkinlikleri şarkıcı Serkan Kaya konseriyle devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 22:43 Güncelleme: 05.07.2025 - 22:43
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        Şarkıcı Serkan Kaya "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nde konser verdi
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        "Trabzon Kültür Yolu Festivali" etkinlikleri şarkıcı Serkan Kaya konseriyle devam etti.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nde, Fuar Merkezi'nde düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Hayranları tarafından uzun süre alkışlanan Kaya, eserlerini seslendirdi.

        Şarkıcının hayranları şarkılara eşlik ederek, sevgi gösterisinde bulundu.

        Festival konser, söyleşi ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 13 Temmuz'a kadar devam edecek.

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