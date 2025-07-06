Trabzon'da Lişer ve Beypınarı yaylalarında şenlik düzenlendi

Trabzon'da, "Lişer Yayla Şenliği" ile "Beypınarı Yayla Şenliği" gerçekleştirildi.

Maçka ilçesine bağlı Lişer Yaylası'nda organize edilen şenlikte, Karadeniz müziği sanatçılarının yanı sıra mahalli sanatçılar da konser verdi.

Yoğun katılımın olduğu gözlemlenen şenlikte, vatandaşlar horon oynadı.

Düzköy ilçesine bağlı Beypınarı Yaylası'nda da şenlik düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, burada, etkinliğin önemine dikkati çekti.

Bu kültüre sahip çıkılması gerektiğini dile getiren Genç, geçmişten gelen bu mirasın sürdürülmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Genç, bu toprakların miras kaldığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sadece bir miras değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Bu toprakları geleceğe taşımak, daha yaşanabilir hale getirmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Ben bu yaylaların çocuğuyum, bu dağlara, bu ovalara hizmet borcumuz var. Bu borcu ancak hizmetle, projeyle, samimi gayretle ödeyebiliriz. Hemşerilerimize layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz."