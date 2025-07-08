Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.
Karadeniz ekibi, akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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