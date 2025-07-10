Of Devlet Hastanesi Başhekimi Uysal'dan yaylaya çıkacak vatandaşlara uyarı

Of Devlet Hastanesi Başhekimi Şaban Uysal, yaylalara çıkacak kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Uysal, yaptığı açıklamada, havanın ısınmasıyla birlikte sıcaktan bunalanların serinlemek için yüksek rakımlı yaylalarına yöneldiğini belirterek, özellikle kalp ve solunum rahatsızlığı olanların yüksek rakım konusunda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Deniz seviyesinden yükseğe çıkıldıkça sıcaklığın azaldığını ifade eden Uysal, "Aynı zamanda oksijen miktarı da azalmaktadır. Yükseklikte yaşanan sorunlar aslında bu oksijen azalmasıyla ilgilidir. Çoğu kez 1500 metreye kadar insanlar pek bir sorun yaşamaz. Bu yükseklikten sonra çıkış hızı ve süresi de önemli olmakla beraber sorunlar yaşanabilmektedir." dedi.

Uysal, özellikle yaşlı ve çocukların daha fazla dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Her kişide farklı olmakla beraber özellikle kalp hastaları, gebeler, yaşlılar ve çocuklar 1500 metre üzerinde daha çok sorunlar yaşamaktadır. Bunlar hareketle çabuk yorulma, halsizlik, iştahsızlık, nefes sayısı ve kalp atım sayısında artıştır." diye konuştu.