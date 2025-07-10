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        Trabzonspor'dan trafik kazasında vefat eden Borçka Futbol Okulu sporcusu için taziye mesajı

        Trabzonspor Kulübü, Artvin'in Borçka ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Borçka Futbol Okulunun 12 yaşındaki futbolcusu Miraç Görkem Artar için taziye mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 18:17 Güncelleme: 10.07.2025 - 18:17
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        Trabzonspor'dan trafik kazasında vefat eden Borçka Futbol Okulu sporcusu için taziye mesajı
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        Trabzonspor Kulübü, Artvin'in Borçka ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Borçka Futbol Okulunun 12 yaşındaki futbolcusu Miraç Görkem Artar için taziye mesajı yayımladı.

        Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, şunlar kaydedildi:

        "Borçka Futbol Okulu sporcularımızdan, 12 yaşındaki Miraç Görkem Artar'ın Borçka'da meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genç sporcumuzun vefatı, camiamızı derin bir yasa boğmuştur. Yurt dışında bulunan başkanımız Ertuğrul Doğan, merhum sporcumuzun ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletmiş, acılarını yürekten paylaştığını ve Trabzonspor Kulübü olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Merhum Miraç Görkem Artar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz."

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