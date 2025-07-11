Trabzon'da yapımı tamamlanan Hanife Hatun Camisi ibadete açıldı

Trabzon'da 13 bin kişi kapasiteli Hanife Hatun Camisi ibadete açıldı.

Vali Aziz Yıldırım, Pazarkapı Mahallesi'nde inşa edilen caminin açılış töreninde, Trabzon'un yeni simgesi olacak cami ve külliyeyi hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yıldırım, yapımına 2019'da başlanan Hanife Hatun Camisi ve Külliyesi'nin yalnızca mimarisiyle değil atölye, kütüphane, aşevi ve konferans salonu ile çeşitli kursların düzenleneceği alanlarla önemli bir ilim yuvası olacağını ifade etti.

Camilerin bir milletin ruhunu yansıtan ayna olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu aynaya baktığınızda secde eden alınlar, dua eden diller, gözyaşıyla yıkanmış kalpler görürsünüz. Camiler sadece ibadet edilen yerler değil; ilmin öğretildiği, kardeşliğin pekiştirildiği, yardımlaşmanın hayat bulduğu, maneviyatın soluk aldığı yerlerdir. İnşallah bu camimiz de kalplerin birleştiği, duaların göğe yükseldiği, çocuklarımızın Kur'an ile gençlerimizin ilimle, büyüklerimizin hikmetle buluştuğu bir merkez olacaktır. Bu muazzam eser, milletimizin değerlerine olan sadakatin bir simgesidir."