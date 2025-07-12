Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, milli sporcuları kutladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Avrupa Şampiyonu milli güreşçiler Büşra Nur Akkuş ve Sevim Akbaş'ı makamında kabul etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Genç, belediyenin milli oyuncuları Akkuş, Akbaş ve antrenörleriyle bir araya geldi.

Genç, sporcuların elde ettiği başarıların Trabzon ve Türkiye adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Şehrimizin ve ülkemizin adını Avrupa'da başarıyla duyuran sporcularımızla gurur duyuyoruz. Her zaman yanınızda olmaya, sizlere destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.