Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Filipe Augusto ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Felipe Augusto ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Cercle Brugge Kulübü ile anlaşmaya varıldığı ve sözleşme fesih bedeli olarak 5 milyon avronun 3 taksit halinde ödeneceği belirtildi.

Açıklamada, Felipe Augusto ile 4+1 yıllık anlaşma sağlandığı vurgulanarak, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya opsiyon sezonu da dahil olmak üzere her bir sezon için 1 milyon avro garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır." denildi.

Öte yandan Felipe Augusto'nun İstanbul'da özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildiği aktarıldı.