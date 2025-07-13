Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Kültür Yolu Festivali "Bayhan" konseriyle sona erdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında organize edilen "Trabzon Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 23:19 Güncelleme: 13.07.2025 - 23:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Kültür Yolu Festivali "Bayhan" konseriyle sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında organize edilen "Trabzon Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sona erdi.

        Festivalin son gününde şarkıcı Bayhan, Trabzon Fuar Merkezi'nde sahneye çıktı.

        Sevilen şarkılarını seslendiren Bayhan, hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.

        Öte yandan festival etkinlikleri kapsamında Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde ise "Züleyha ile Sınırsız Sohbetler" adlı program gerçekleştirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı Züleyha Ortak, konuğu Klinik Psikolog-yazar Beyhan Budak ile kaliteli ilişki, değersizlik hissi ve mutluluk arayışı gibi çeşitli başlıklar altında insan psikolojisi üzerine sohbet gerçekleştirdi.

        Program sonunda Budak, okuyucuları için kitaplarını imzaladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Edirne, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de orman yangını
        Edirne, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de orman yangını
        Musk'tan Trump'a: Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla
        Musk'tan Trump'a: Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özel: En olumlu katkıyı vereceğiz
        Özel: En olumlu katkıyı vereceğiz
        Feti Yıldız: Şimdi kardeşlik zamanı
        Feti Yıldız: Şimdi kardeşlik zamanı
        Orkun Kökçü için görkemli imza töreni!
        Orkun Kökçü için görkemli imza töreni!
        Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini resmen açıkladı!
        Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini resmen açıkladı!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Avusturya'da kazanan yok!
        Avusturya'da kazanan yok!
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da çocuklar Anadolu masallarıyla buluşturuldu
        Trabzon'da çocuklar Anadolu masallarıyla buluşturuldu
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, partisinin Trabzon İl Kongresi'ne katı...
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, partisinin Trabzon İl Kongresi'ne katı...
        Ordu'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
        Ordu'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
        Felipe Augusto'dan Trabzonspor taraftarına mesaj
        Felipe Augusto'dan Trabzonspor taraftarına mesaj
        Bakan Uraloğlu: Trabzon Şehir Hastanesi kavşağını 20 günde tamamlayıp hizme...
        Bakan Uraloğlu: Trabzon Şehir Hastanesi kavşağını 20 günde tamamlayıp hizme...
        Trabzon Şehir Hastanesi Kavşağı trafiğe açıldı
        Trabzon Şehir Hastanesi Kavşağı trafiğe açıldı