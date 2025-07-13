Trabzon Kültür Yolu Festivali "Bayhan" konseriyle sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı Züleyha Ortak, konuğu Klinik Psikolog-yazar Beyhan Budak ile kaliteli ilişki, değersizlik hissi ve mutluluk arayışı gibi çeşitli başlıklar altında insan psikolojisi üzerine sohbet gerçekleştirdi.

Öte yandan festival etkinlikleri kapsamında Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde ise "Züleyha ile Sınırsız Sohbetler" adlı program gerçekleştirildi.

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