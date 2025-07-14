Karadeniz'de AK Parti Teşkilatları "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yaptı

Trabzon, Bayburt, Rize ve Ordu'da AK Parti teşkilatlarınca "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yapıldı.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, partisinin il başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'nin 11 Temmuz itibarıyla 41 yıllık terör sorununu sona erdirme sürecine girdiğini söyledi.

Türkiye'nin uzun ve gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı kapatmaya başladığını belirten Mumcu, "Bugün yeni bir gündür. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır. Biz, Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Bugün de anlayışımız, politikamız, istikametimiz, çabamız, sadece ve sadece Türkiye'nin hayrınadır." diye konuştu.

Türkiye'nin terörü bitirmek için her yola ve yönteme başvurduğuna işaret eden Mumcu, "Terörsüz Türkiye" projesinin bir müzakerenin, pazarlığın, al-ver sürecinin neticesi olmadığını vurguladı.

Toplantıda, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile parti yöneticileri de yer aldı. - Bayburt AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, il başkanlığındaki açıklamasında, ülkenin birliği, beraberliği ve kardeşliği için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda ülkenin geleceğine dair tarihi önemde gelişmeleri duyurduğunu hatırlatan Çalışkan, şöyle konuştu: "Bu önemli dönemin ilk çalışması olarak hafta boyunca ev ve iş yerlerini ziyaret edeceğiz, şanlı Türk bayraklarımızla milletimizle beraber olacağız. Bu haftanın tarihimiz açısından bir başka önemli hususiyeti de vardır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde o gece nasıl millet olarak bir ve beraber olmuşsak yine aynı ruhla hafta boyunca yapacağımız çalışmalarla bu ülkede kardeşliğin siyasi takipçileri olduğumuzu en üst düzeyde milletimizle paylaşacağız."

- Rize AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, yaptığı yazılı açıklamada, hafta sonu gerçekleştirilen AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın tarihi nitelikte olduğuna dikkati çekti. Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir girişimin içinde olmadıkları belirten Katmer, "Her zaman milletimizin istiklal ve istikbali için çalıştık.Türkiye Cumhuriyeti 86 milyonun ortak yuvasıdır. Farklılıklarımızla biriz, kardeşiz ve birlikte Türkiye'yiz. Şiddete başvurmadan, diyalogla çözümler üreteceğiz." ifadelerini kullandı. Katmer, "Terörsüz Türkiye"nin müzakere ya da pazarlık değil, kanı durdurmayı, kardeşliği güçlendirmeyi hedefleyen bir girişim olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: "Türkiye'nin onurunu ve gururunu her zaman koruyacağız. Bu süreçte, birliğimizi pekiştirmek için hafta boyunca milletimizle bir araya gelerek, şanlı Türk bayrağımızla buluşacağız. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, o geceki birlik ruhunu yeniden yaşatacağız."