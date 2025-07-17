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        Trabzon'daki Canikdere Şelalesi turistlerin uğrak yeri oldu

        Trabzon'un Tonya ilçesindeki Canikdere Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 12:33 Güncelleme: 17.07.2025 - 12:33
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        Trabzon'daki Canikdere Şelalesi turistlerin uğrak yeri oldu
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        Trabzon'un Tonya ilçesindeki Canikdere Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

        İlçe merkezine 800 metre uzaklıktaki Kaleönü Mahallesi'ndeki şelale, yaz aylarında yeşilin farklı tonlarını barındıran yapısıyla doğa tutkunlarını cezbediyor.

        Yürüyüş yolu yapılarak turizme kazandırılan şelaleye varmak için yaklaşık 2,5 kilometre yol yürüyen ziyaretçiler, dinlenme ve gezinti alanlarında doğa ile iç içe vakit geçirme imkanı buluyor.

        Yaklaşık 14 metre yükseklikten dökülen şelale, yazın sıcağından bunalan yerli ve yabancı turistlerin serinlemek için tercih ettiği gözde mekanları arasında bulunuyor.

        Yaz mevsimini geçirmek için Ankara'dan Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine gelen Hasan Aslantaş, AA muhabirine, fırsat buldukça Canikdere Şelalesi'ne geldiklerini söyledi.

        Şelalenin atmosferinden bahseden Aslantaş, "Gelen misafirlerimizi buraya getiriyoruz. Güzel, kafa dinleyecek bir yer." dedi.

        Özen Aslantaş da emekli olduktan sonra yaz mevsimini Trabzon'da geçirdiğini anlatarak, "Burayı çok sevdik. Doğası çok güzel. Buraya yapılan yol, ağaçların içinden geçiyor ve adeta bir ağaç tünelini andırıyor.​​​​​​​ Gelen misafirleri de buraya getiriyoruz burada serinliyoruz. Hoşumuza gidiyor burası." ifadesini kullandı.

        Konya'dan şelaleyi ziyarete gelen Mehmet Akça ise şelaleye ulaşım yolunun çok güzel olduğunu belirterek, iki şehir arasındaki sıcaklık farkına dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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