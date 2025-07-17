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        Trabzon'da "15 Temmuz Şehitleri Anma ve Filografi Sanatı Sergisi" açıldı

        Trabzon'da "15 Temmuz Şehitleri Anma ve Filografi Sanatı Sergisi" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 17:02 Güncelleme: 17.07.2025 - 17:15
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        Trabzon'da "15 Temmuz Şehitleri Anma ve Filografi Sanatı Sergisi" açıldı
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        Trabzon'da "15 Temmuz Şehitleri Anma ve Filografi Sanatı Sergisi" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Hakkari'de mayına basması sonucu 1998'de gazi olan Adanalı Suat Akgül, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesinin katkılarıyla ilk kişisel sergisini Trabzon'da açtı.

        Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, derneğin bahçesinde düzenlenen serginin açılışında, 15 Temmuz'un ihanet günü ve karanlıklarla dolu bir gece olduğunu söyledi.

        Milletin tanka, topa ve uçağa karşı vücudunu siper ederek demokrasiye ve milli mücadeleye sahip çıktığını belirten Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milli iradeye sahip çıkıldı. Hakikaten bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Gelecek nesillerinde bunun farkında olması ve ona göre yetiştirmemiz lazım." dedi.

        Yılmaz, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeyi zor şartlarda liderlik yaparak kurduğunu anımsatarak, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek kurmuştur ve hiç kimse bu saatten sonra milletimizin elinden egemenliğini alamayacaktır. 15 Temmuz bunun bir simgesi haline gelmiştir." diye konuştu.

        Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca da şehit ve gazilerin önemine değinerek, 15 Temmuz'da yaşananlara dikkati çekti.

        Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan da 15 Temmuz'un birlik ve beraberliğin tüm dünyaya gösterildiği tarihi bir gün olduğunu ifade etti.

        Gazi Akgül de Ankara'da rehabilitasyon merkezinde öğrendiği filografi sanatını 6 yıldır sürdürdüğünü dile getirerek, sergide 52 eserinin yer aldığını kaydetti.

        Konuşmaların ardından katılımcılar sergide yer alan eserleri inceledi.

        Serginin açılışına, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın ile ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve davetliler katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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