Trabzon'da "15 Temmuz Şehitleri Anma ve Filografi Sanatı Sergisi" açıldı

Trabzon'da "15 Temmuz Şehitleri Anma ve Filografi Sanatı Sergisi" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Hakkari'de mayına basması sonucu 1998'de gazi olan Adanalı Suat Akgül, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesinin katkılarıyla ilk kişisel sergisini Trabzon'da açtı.

Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, derneğin bahçesinde düzenlenen serginin açılışında, 15 Temmuz'un ihanet günü ve karanlıklarla dolu bir gece olduğunu söyledi.

Milletin tanka, topa ve uçağa karşı vücudunu siper ederek demokrasiye ve milli mücadeleye sahip çıktığını belirten Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milli iradeye sahip çıkıldı. Hakikaten bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Gelecek nesillerinde bunun farkında olması ve ona göre yetiştirmemiz lazım." dedi.

Yılmaz, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeyi zor şartlarda liderlik yaparak kurduğunu anımsatarak, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek kurmuştur ve hiç kimse bu saatten sonra milletimizin elinden egemenliğini alamayacaktır. 15 Temmuz bunun bir simgesi haline gelmiştir." diye konuştu.