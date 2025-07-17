Trabzonspor Basketbol Takımı, ABD'li Dae Dae Grant'i kadrosuna kattı

Son olarak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Yaz Ligi'nde New York Knicks forması giyen Grant, kariyerinde Breogan ve Radnicki takımlarında oynadı.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı "Hoş geldin Dae Dae Grant" paylaşımı ile 24 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağladığını duyurdu.

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