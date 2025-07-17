Trabzonspor Basketbol Takımı, ABD'li Dae Dae Grant'i kadrosuna kattı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, ABD'li gard Dae Dae Grant'i transfer ettiğini duyurdu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, ABD'li gard Dae Dae Grant'i transfer ettiğini duyurdu.
Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı "Hoş geldin Dae Dae Grant" paylaşımı ile 24 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağladığını duyurdu.
Son olarak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Yaz Ligi'nde New York Knicks forması giyen Grant, kariyerinde Breogan ve Radnicki takımlarında oynadı.
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