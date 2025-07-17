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        Trabzonspor Basketbol Takımı, ABD'li Dae Dae Grant'i kadrosuna kattı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, ABD'li gard Dae Dae Grant'i transfer ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 16:32 Güncelleme: 17.07.2025 - 16:32
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        Trabzonspor Basketbol Takımı, ABD'li Dae Dae Grant'i kadrosuna kattı
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, ABD'li gard Dae Dae Grant'i transfer ettiğini duyurdu.

        Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı "Hoş geldin Dae Dae Grant" paylaşımı ile 24 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağladığını duyurdu.

        Son olarak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Yaz Ligi'nde New York Knicks forması giyen Grant, kariyerinde Breogan ve Radnicki takımlarında oynadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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