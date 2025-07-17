Trabzon'da 26'ncı Göllüalan Şenliği yapıldı

Sinlice Mahalle muhtarlığı ve derneği tarafından düzenlenen şenlik, yerel sanatçıların sahne almasıyla devam etti.

Şenlikte konuşan Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, bu yıl 16'ncısı düzenlenen şenlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

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