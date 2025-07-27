Nostalji tutkusu bitmeyen kasetçi aynı iş yerinde 47 yılı geride bıraktı

HATİCE DİLER - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan Kemal Akbulut, dijital yenilikler karşısında popülerliğini yitiren kasetçilik mesleğini bırakmayarak aynı iş yerinde 47 yıldır işini sürdürüyor.

Henüz 15 yaşındayken ilçede sergilenen plakları görerek kasetçiliğe merak duyan 63 yaşındaki Akbulut, boş zamanlarını plaklardan kasetlere şarkı aktararak geçirdi.

Akbulut, plakların kullanımdan kalkmasıyla birlikte neredeyse her evin baş köşesinde yer alan kasetçalarlar için dönemin en popüler sanatçılarının eserlerini içeren kasetleri 2000'li yılların başına kadar satışa sundu.

Bir yakının verdiği stüdyo mikseri ile iş yerinde ayrı bir bölüm oluşturan Akbulut, genellikle kemençe sanatçılarının eserlerinden oluşan 200 albümü de yöresel müzikseverlerle buluşturdu.

Emekli olmasına rağmen kasetlerden vazgeçemeyen Akbulut, arşiv oluşturmak isteyen ya da geçmişe ilgi duyan az sayıda kişiye satış yapıyor.

Akbulut, AA muhabirine, ilçede 47 yıl önce ilk kasetçi dükkanını kendisinin açtığını söyledi.

Plaklar ile tanışmasının ardından mesleğine başladığını ifade eden Akbulut, "1978 yılında şimdiki iş yerimin karşısındaki motor tamircisinde plaklar sergileniyordu. Rahmetli ağabeyime kendisinden o plakları almasını rica etmiştim o da almıştı. Bu müessesenin ilk adımlarını atmış oldum o yıllarda. Liseye giderken bu işe başladım. Tonya lisesinde okuyordum. Cuma akşam buraya gelip pazar akşama kadar plaktan kaset dolduruyordum." diye konuştu.

- "Genelde arşivci arkadaşlar gelip alıyor"

Zamanla bir araya getirdiği plakları bir koleksiyoncuya sattığını, bundan dolayı daha sonra pişman olduğunu dile getiren Akbulut, şöyle devam etti:

"Satışlarda yoğunluk söz konusu değil. Dijital bir çağdayız. Yöremizde nostalji yaşamak isteyen, 'teybim var onu değiştirmek istemiyorum, onu yaşamak istiyorum diyenler' oluyor. Onlara satış yapıyoruz. İş yerimde 1970 ve 1980'li yıllardan birçok kaset var. Bunları da genelde arşivci arkadaşlar gelip alıyor, onlara sunuyoruz. Arada gençler nostalji yaşamak için eski pop veya arabesk albümlerden alıyorlar."